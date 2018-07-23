تنفيذ محطة صرف صحى بقرية شلشلمون بتكلفة 35 مليون جينه بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحى شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، بتكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون، لافتاً إلى أنه جارى توفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة محطات رفع ومعالجة بنطاق دائرة المحافظة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، قائلا " ان الدولة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة صحية نظيفة .

وشدد المحافظ، على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد، للإنتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة فى العمل، والإلتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ .

ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف السيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى شلشلمون، بتكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون جنيه بمركز ومدينة منيا القمح، ويتضمن إنشاء عدد 3 محطات رفع بهدف توصيل خدمة الصرف الصحى للقرية، وتوفير بيئة نظيفة و القضاء على تلوث المياه الجوفية .