تعيين وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى زعيمة للمعارضة

أ ف ب

عينت النائبة والوزيرة الاسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى، الاثنين، زعيمة للمعارضة فى البرلمان من قبل الاتحاد الصهيونى، التحالف الذى يضم حزبها السياسى وحزب العمل، ولا يمكن لافى جاباى زعيم حزب العمل وزعيم الاتحاد الصهيونى الذى أسسه فى 2015 مع تسيبى ليفنى، أن يتولى رسميا زعامة المعارضة فى البرلمان لأنه ليس نائبا.

وكانت ليفنى (60 عاما)، النائبة السابقة لليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انضمت فى 2005 إلى ارييل شارون فى حزب كاديما (وسط) الذى قادته لاحقا بين 2008 و2012، وشكلت فى 2012 حزبا من يسار الوسط تحالف مع حزب العمل فى الانتخابات التشريعية فى 2015 لتشكيل الاتحاد الصهيونى، وفاز التحالف بـ24 مقعدا من أصل 120 فى الكنيست وأصبح حزب المعارضة الرئيسى.

وليفنى نائبة منذ 1999 وعينت وزيرة للخارجية (2006-2009) ورئيسة للوزراء بالوكالة ووزيرة للعدل والهجرة، وستخلف زعيم المعارضة السابق اسحق هرتزوج الذى ترك مؤخرا البرلمان لتولى رئاسة الوكالة اليهودية، الهيئة شبه الحكومية المكلفة هجرة اليهود فى العالم.