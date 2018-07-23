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تعرف على فعاليات "ثقافة الإسكندرية" للاحتفال بذكرى ثورة يوليو

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:21 م
تعرف على فعاليات "ثقافة الإسكندرية" للاحتفال بذكرى ثورة يوليو فرع ثقافة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية – هناء أبو العز
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يواصل فرع ثقافة الإسكندرية احتفالاته بذكرى ثورة 23 يوليو والعيد القومى للمحافظة من خلال عدد من الفعاليات تقام حتى نهاية الشهر الجارى بالمواقع الثقافية المختلفة.

ففى السابعة من مساء اليوم الإثنين، تعقد إدارة الشئون الثقافية بالفرع ندوة بعنوان "ثورة يوليو ومبادئها الستة" بقصر ثقافة الأنفوشى، ويحاضر فيها منال يوسف وسعيد الصباغ.

وفى يوم 24 يوليو، يقيم قصر ثقافة الأنفوشى محاضرة بعنوان "الإسكندرية دولة ساحلية وصناعية"، تحاضر فيها زينب أبو بكر - أخصائى مكتبة الطفل، وذلك فى الساعة 11 صباحا بمقر القصر.

كما يقيم قصر ثقافة مصطفى كامل محاضرة بعنوان " ثورة 23 يوليو" تلقيها نجاة سعيد.

وفى يوم 25 يوليو ينظم بيت ثقافة رشدى لقاء المائدة المستديرة للشاعر القدير جابر بسيونى، ولقاء بعنوان "أشعار بمناسبة ثورة 23 يوليو والعيد القومى للإسكندرية" وذلك فى الساعة 6 مساء ببيت ثقافة 26 يوليو بثروت.

وفى يوم 29 يوليو تقدم فرقة كورال أطفال وطلائع الأنفوشى عرضا فنيا بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيونى، يتضمن تقديم مجموعة متنوعة من أجمل الأغنيات التى تغنى بها الموسيقار الراحل مدحت بسيونى فى حب الإسكندرية، وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشى فى تمام 6 مساء.


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