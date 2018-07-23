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الإثنين، 23 يوليه 2018 06:20 م
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تعديل موعد اختبارات القبول لمدرسة تمريض نخل وبئر العبد بنات بشمال سيناء

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:26 م
تعديل موعد اختبارات القبول لمدرسة تمريض نخل وبئر العبد بنات بشمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد الحر
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان رسمى لها، الاثنين، عن تعديل موعد اختبارات القبول لمدارس التمريض ليكون يوم الأربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء.

جاء بالبيان أنه بناء على تعليمات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تم تعديل موعد اختبارات القبول لمدرسة تمريض نخل وبئر العبد (بنات) على أن يكون الموعد يوم الخميس الموافق 2-8-2018 بدلا من يوم الأربعاء 1-8-2018.

وأشار البيان إلى أن ذلك تيسيرا لأبنائنا وأهالينا نظرا لفتح طريق السفر بدون تنسيق أيام الخميس والجمعة والسبت.

 


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