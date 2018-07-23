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الإثنين، 23 يوليه 2018 02:56 م
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تشييع جنازة شهيدين من أبناء الوطن بمركز مغاغة فى المنيا

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:07 م
تشييع جنازة شهيدين من أبناء الوطن بمركز مغاغة فى المنيا جنازة شهيد المنيا
فريق قسم المحافظات
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شيع أهالى قرية دهروط بمركز مغاغة محافظة المنيا اليوم، جثمان الشهيد كريم مصطفى يحيى، حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد القرية، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة، وشارك فى تشييع الجنازة مجدى نصر، رئيس المركز، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

كما شيع أهالى قرية شارونة الشهيد بيتر هانى ثابت حبيب، والذى استشهد أثناء أداء الواجب العسكرى فى العملية العسكرية 2018 بسيناء، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بالكنيسة الإنجيلية بالقرية، وشُيع الجثمان إلى مقابر الأسرة، وشارك فى تشييع الجنازة، العقيد أكرم على المستشار العسكرى بالمحافظة، ومجدى نصر رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية.

من جانبه، أعرب مجدى نصر، عن خالص مواساته لأسر الشهيدين، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبلهما عنده من الشهداء الأبرار، وأن يُلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

تشيع جنازة شهداء المنيا (1)
 عزاء الشهيد المجند هانى ثابت بالمنيا

 

تشيع جنازة شهداء المنيا (2)
عزاء الشهيد  كريم مصطفى يحيى

 

تشيع جنازة شهداء المنيا (3)
جانب من تشييع جنازة شهداء المنيا
 
تشيع جنازة شهداء المنيا (4)
تشييع جنازة الشهيد  كريم مصطفى يحيى
 
تشيع جنازة شهداء المنيا (5)
جنازة عسكرية للشهداء

 


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