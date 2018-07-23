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تزامنا على يوم النهضة العمانى.. السلطنة تواصل الحوار مع دول العالم

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:22 م
تزامنا على يوم النهضة العمانى.. السلطنة تواصل الحوار مع دول العالم السلطان قابوس بن سعيد
كتب مصطفى عنبر
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تواصل سلطنة عمان إجراء مباحثات مهمة مع مختلف دول العالم فى إطار السياسات التى يوجه بتنفيذها السلطان قابوس بن سعيد.

ففى إطار التعاون الثنائى القائم بين السلطنة وكوريا. توجه إلى مسقط اليوم، الاثنين، لى ناك يـون رئيس وزراء جمهورية كوريـا فى زيارة رسمية للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام يجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين فى السلطنة.

ويرافق رئيس الوزراء الكورى خلال زيارته وفد رسمى يضم عددًا من كبار المسؤولين.

وعلى مشارف الاحتفال بيوم النهضة العمانى، أجرت السلطنة وفى نفس التوقيت مشاورات مهمة مع الصين وأمريكا وروسيا. فقد توجه يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فى سلطنة عمان إلى بكين لحضور الاجتماع الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى العربى.

كما أجرى خلال زيارته محادثات مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينى وانغ يى هدفت إلى تعزيز مجالات التعاون المشتركة فى مختلف المجالات.

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن السلطنة تقدّر مبادرة " الحزام والطريق " وتؤيدها على نحو نشط وتأمل فى تعزيز التعاون مع الصين فى مجالات المال والاستثمار والسياحة من بين مجالات أخرى لمواصلة تحقيق المصالح المشتركة.

وأكد يوسف بن علوى أن السلطنة تتمسك بمبدأ صين واحدة وتدعم موقف الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبى.

من جانبه أوضح وانغ يى عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينى أن بلاده والسلطنة يقومان بمواصلة دعم بعضهما البعض فيما يتعلق بالمصالح الجوهرية وتسريع البناء المشترك للحزام والطريق وتعزيز التعاون المالى والصناعى.

 أما فى موسكو فقد استقبل سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى، أمين عام وزارة الخارجية العمانية، الذى يزور العاصمة الروسية موسكو لعقد جولة من المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين.

تناول اللقاء عددًا من المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات وبما يعود بالمنافع المتبادلة ويعزز من المصالح المشتركة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى القضايا والتطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية الحوار فى تحقيق التفاهم والأمن والاستقرار وإيجاد الحلول السلمية للتوترات والصراعات الماثلة.

حضر اللقاء ميخائيل بغدانوف نائب وزير الخارجية الروسى والممثل الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وعدد من المسؤولين فى الخارجية الروسية.


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