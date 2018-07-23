video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يجدد دعوته لإنهاء تحقيق مولر فى تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:33 م
ترامب يجدد دعوته لإنهاء تحقيق مولر فى تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
إضافة تعليق

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مرة أخرى الاثنين، إلى إنهاء التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر فى تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة 2016، مؤكدًا أنه "فقد مصداقيته"، وكتب ترامب فى تغريده "عار على أمريكا" - فى إشارة إلى التبرير الذى استخدمه المحققون لوضع مستشار حملته الانتخابية السابق كارتر بيج تحت رقابة مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى اى).

وقال "يجب ان يتخلوا عن تحقيق مولر الذى فقد مصداقيته الآن"، وواجه ترامب انتقادات شديدة الأسبوع الماضى بسبب تعامله مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أثناء قمة هلسنكى، ووصف بأنه مبالغ فى التصالح.

ويحقق مولر، مدير الـ"إف بى آى" السابق، فيما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع محاولات روسيا السرية لترجيح انتخابات الرئاسة لصالح ترامب، وما إذا كان الرئيس قد عرقل العدالة، وأدين 12 من عناصر الاستخبارات الروسية مؤخرا بقرصنة أجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطى، واتهم 4 من أعضاء حملة ترامب كذلك بارتكاب جرائم، إلا أنها لا ترتبط مباشرة بالتواطؤ.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. كيف رد بوتين على لائحة "مولر" واتهام روس بالتدخل فى انتخابات أمريكا

بوتين: العلاقات الأمريكية - الروسية يجب ألا تكون "رهينة" لتحقيق مولر

قبل أيام من قمة "ترامب – بوتين".. حرب الاتهامات تشتعل بين أمريكا وروسيا.. للمرة الأولى المحقق "مولر" يدخل فى مواجهة مباشرة مع حكومة موسكو.. واشنطن تتهم 12 ضابطا روسيًا باختراق انتخابات 2016.. والكرملين ينفى

اخبار عالمية

دونالد ترامب

روبرت مولر

حملة ترامب

اخبار العالم

قمة هلسنكى

فلاديمير بوتين

الرئيس الامريكى

اخبار امريكا




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة