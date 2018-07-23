ترامب يجدد دعوته لإنهاء تحقيق مولر فى تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة

أ ف ب

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مرة أخرى الاثنين، إلى إنهاء التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر فى تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة 2016، مؤكدًا أنه "فقد مصداقيته"، وكتب ترامب فى تغريده "عار على أمريكا" - فى إشارة إلى التبرير الذى استخدمه المحققون لوضع مستشار حملته الانتخابية السابق كارتر بيج تحت رقابة مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى اى).

وقال "يجب ان يتخلوا عن تحقيق مولر الذى فقد مصداقيته الآن"، وواجه ترامب انتقادات شديدة الأسبوع الماضى بسبب تعامله مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أثناء قمة هلسنكى، ووصف بأنه مبالغ فى التصالح.

ويحقق مولر، مدير الـ"إف بى آى" السابق، فيما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع محاولات روسيا السرية لترجيح انتخابات الرئاسة لصالح ترامب، وما إذا كان الرئيس قد عرقل العدالة، وأدين 12 من عناصر الاستخبارات الروسية مؤخرا بقرصنة أجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطى، واتهم 4 من أعضاء حملة ترامب كذلك بارتكاب جرائم، إلا أنها لا ترتبط مباشرة بالتواطؤ.