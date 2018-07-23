تحرير 48 ألف مخالفة فى حملة مرورية مكبرة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

استكمل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات المرور، شن حملات مرورية وانضباطية لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين رفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر لمعاقبة المخالفين.

وأسفرت الحملات المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير 48034 مخالفة ، و منها 7405 الإدارة العامة للمرور، 7302 القاهرة، 7622 الجيزة، 2316 الإسكندرية، 519 مطروح، 266البحيرة، 1127 الغربية، 1370 المنوفية، 1600 كفر الشيخ، 1623 القليوبية، 656 الدقهلية، 1155 الشرقية، 559 دمياط، 1202 الإسماعيلية، 1693بورسعيد، 901السويس، 71 شمال سيناء، 649 جنوب سيناء، 1149 الفيوم، 676 بنى سويف، 3203 المنيا، 1098 أسيوط، 124 الوادى الجديد، 708 سوهاج، 864 قنا، 1485 الأقصر،245 أسوان، 446 البحر الأحمر

كما أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 148 مخالفة تعريفة ركوب زيادة عن المقررة على سائقى السيارات وضبط 419 مخالفة موقف عشوائى بالطرق التعريفة المقررة و10386 مخالفة انتظار خاطئ و323 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.