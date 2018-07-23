تحرير 25 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

المنيا - فريق المحافظات

حررت مديرية التموين بمحافظة المنيا، 25 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتى تنظمها المديرية فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا،فى بيان له اليوم إن الحملات أسفرت عن تحرير 2 محضر مخالف فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وتم ضبط ومصادرة 3 طن و200 كيلو جرام من السكر ناقص الوزن، و 14 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، بدون فواتير، و2 محضر فى مجال مراقبة ومتابعة السلع غير الغذائية.

وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 21 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر، وأخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.