تحرير 1246 مخالفة مرورية و47 قضية تموينية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير1246مخالفة متنوعة، عبارة عن تحرير 70 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 69 مخالفة انتظار خاطئ، ضبط 17 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، ضبط مخالفات على نموذج 125، ضبط 994 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم فحص 12 سيارة مهملة فى ميادين المحافظة، خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.

وتمكنت مديرية أمن المنوفية، خلال حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، من تنفيذ قرارات إزالة فورية "تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 14 قرار تعدى على منافع الرى، 9 قرارات تعدى على منافع السكة الحديد، بإجمالى مساحة 6835 مترا تقريباً".

كما شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير47 قضية تموينية بين عدم إعلان عن الأسعار، ومستودعات غاز، ومنها ضبط 8 أطنان صابون سائل مجهول المصدر بمصنع منظفات بمدينة السادات.