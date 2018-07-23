video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد استهداف زعيم الحرب العائد من المنفى.. تعرف على أبرز تفجيرات كابول فى 2018

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:00 م
بعد استهداف زعيم الحرب العائد من المنفى.. تعرف على أبرز تفجيرات كابول فى 2018 القوات الأفغانية - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

يشكل الاعتداء الذى استهدف، الأحد، الجنرال عبد الرشيد دوستم، زعيم الحرب ونائب الرئيس العائد من المنفى، وأوقع 23 قتيلاً، استمرارًا لسلسلة من الاعتداءات الدامية التى شهدتها العاصمة الأفغانية كابول منذ بداية العام الجارى، والتى تبنتها حركة طالبان أو تنظيم "داعش"، وفى إطار تصاعد الأعمال الدامية على الأراضى الأفغانية خلال السنوات الماضية، نستعرض فيما يأتى أبرز هذه الاعتداءات الدامية أو النوعية.

 

التنظيمات الإرهابية تستهدف الفنادق والمقار الحكومية فى أفغانستان

فى 20 يناير، 6 من عناصر طالبان يقتحمون فندق انتركونتيننتال ويهاجمون النزلاء من غرفة إلى أخرى طيلة 12 ساعة، مخلفين 25 قتيلا وفق الحصيلة الرسمية - أكثر من 40 وفق مصادر أخرى - بينهم 15 أجنبيا، وقتل معظم الضحايا بالرصاص وقضى آخرون فى حريق أضرمه المهاجمون أو بعد أن قفزوا من النوافذ.

27 يناير، تفجير سيارة إسعاف مفخخة قرب مقر وزارة الداخلية فى أحد أكثر الأحياء ازدحاما فى وسط العاصمة الأفغانية ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص وإصابة 235 آخرين، هز الانفجار الذى تبنته حركة طالبان من شدة عصفه المدينة وأدى إلى تهشيم النوافذ فى الحى المحصن الذى يضم الكثير من المبانى الرسمية أو الحساسة وسفارات.

29 يناير، مقتل 11 جندياً على الأقل فى هجوم على الأكاديمية العسكرية الأفغانية فى كابول، تبنى تنظيم "داعش" الاعتداء الذى بدأ قبل الفجر بإطلاق صواريخ وتفجير انتحارى تلاه إطلاق نيران الرشاشات وقذائف صاروخية مضادة للدروع ضد الكتيبة المتمركزة عند مدخل الأكاديمية، وكان الهجوم الثانى على المجمع منذ أكتوبر 2017 حين قُتل 15 مجنداً عندما ألقى مهاجم انتحارى راجل بنفسه على حافلتهم الصغيرة.

 

التفجيرات الإرهابية تستهدف المدنيين فى العاصمة الأفغانية

21 مارس، مقتل أكثر من 30 شخصًا معظمهم من الشبان عندما فجر انتحارى راجل سترته الناسفة بين حشد أمام جامعة كابول حيث كان يجرى الاحتفال بعيد النوروز، أو رأس السنة الجديدة، وخلف الاعتداء كذلك 70 جريحاً على الأقل.

22 أبريل، قُتل قرابة 60 مدنياً فى اعتداء انتحارى تبناه تنظيم "داعش" ضد مركز انتخابى فى حى غالبية سكانه شيعة.

30 أبريل، قتل 25 شخصاً فى تفجير انتحارى مزدوج تبناه تنظيم "داعش"، وكان بين القتلى مدير التصوير فى وكالة "فرانس برس" فى أفغانستان شاه مراى، و8 صحفيين آخرين، فبعد مهاجمة مقر أجهزة الاستخبارات، فجر انتحارى ثان - يحمل كاميرا - نفسه بين الصحفيين الذين جاؤوا لتغطية الاعتداء - وفق الشرطة - وكان هذا الهجوم الأكثر دموية ضد مراسلى الإعلام منذ سقوط حكم طالبان فى عام 2001، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

 

استهداف نائب الرئيس الأفغانى العائد من المنفى بهجوم انتحارى

22 يوليو، هجوم انتحارى يستهدف الجنرال عبد الرشيد دوستم، زعيم الحرب ونائب الرئيس العائد إلى كابول بعد عام من المنفى فى تركيا، وخلف الاعتداء الذى وقع بالقرب من المطار 23 قتيلاً على الأقل و107 جرحى، وبين ضحايا الاعتداء الذى تبناه تنظيم "داعش"، سائق مكتب وكالة "فرانس برس" فى كابول محمد أختر وكان فى الثلاثين من عمره.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مقتل 14 شخصا فى تفجير انتحارى بمحيط مطار كابول وداعش يتبنى الهجوم

ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحارى فى أفغانستان إلى 14 شخصا

انتحارى يفجر نفسه قرب مطار كابول ويقتل 10 أشخاص تزامنا مع وصول نائب الرئيس

إصابة مرشح بالانتخابات الباكستانية فى تفجير انتحارى شمال غرب البلاد

اخبار عالمية

تفجير كابول

تفجير افغانستان

الشرطة الافغانية

نائب الرئيس الافغانى

زعيم الحرب الافغانى

تنظيم داعش

حركة طالبان

اخبار افغانستان




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة