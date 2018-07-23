بريطانيا لن تعارض إعدام مواطنين منتمين لداعش فى أمريكا

رويترز

ألمح وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد إلى أن لندن لن تعارض سعى واشنطن لتوقيع عقوبة الإعدام بحق بريطانيين من المنتمين لداعش إذا تم تسليمهما للولايات المتحدة.

وأظهر خطاب مسرب من وزير الداخلية، نشرته صحيفة بريطانية، أن بريطانيا مستعدة للتخلي عن معارضتها الثابتة منذ فترة طويلة لعقوبة الإعدام فى قضية ألكساندا كوتى والشافعى الشيخ.

وأعتقل الرجلان فى سوريا فى يناير على يد جماعة مسلحة سورية مدعومة من الولايات المتحدة. وتدور نقاشات بين بريطانيا والولايات المتحدة عن كيفية ومكان مثولهما للعدالة.