برقية تهنئة من ملك المغرب للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أرسل ملك المغرب محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء الرسمية المغربية "لاماب".

وقال ملك المغرب فى البرقية، "خالص عبارات التهانى مشفوعة بأطيب التمنيات للرئيس السيسي بموفور الصحة والهناء، وللشعب المصرى الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من التقدم والازدهار، واغتنم هذه المناسبة، لأشيد بما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة قوامها التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصى القوى على مواصلة عملنا المشترك من أجل المضى قدما فى تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الأواصر التاريخية التى تجمع بين شعبينا الشقيقين".