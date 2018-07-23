بدء الموسم الثانى لمشروع "steps into field" لطلاب الطب البيطرى والزراعة

افتتح الدكتور أشرف ناظم عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور عبد الله مسعد زين عميد كلية الزراعة، والدكتورة إيمان عياد وكيل كلية زراعة سابا باشا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الصافى وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب الموسم الثانى للمشروع التدريبى "Steps into field" خطوات نحو مجال العمل، لطلاب كليات الطب البيطرى والزراعة، معتمدًا من جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات.

يهدف المشروع، إلى تدريب الطُلاب والخريجين المشاركين على أعلى مستوى، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وبناء حياة عملية منظمة لتحقيق فرص أفضل، وذلك من خلال جعل مشاركينا مؤهلين بقوة لإقامة مشروعات خاصة بهم، وإدارتها بكل واقعية وتميُز.

وعلى مدار فترة الالتحاق بالمشروع، تتوفر العديد من الزيارات التدريبية فى مزارع على أرض الواقع، وذلك لتطبيق المحتوى الأكاديمى الذى يتم دراسته بشكل متميز.

ويستضيف مجموعة من كبار الأساتذة الجامعيين لمساعدة المشاركين، وإمدادهم بالمعرفة والمعلومات الأساسية، لتأسيس مشروعات تنموية قوية، من خلال عرض المحتوى العلمى لخلق ركائز قوية، وأيضا عرض المشكلات والأخطاء الشائعة لتجنُب الوقوع بها.

وتنظم اللجان المسئولة فى المشروع، سلسلة ضخمة من ورش العمل، وذلك لضمان وصول المحتوى العلمى المرغوب بنسبة 100 %.

ويستغرق المشروع، من لحظة إعلان البدء به، مدة لا تتجاوز شهرين، يبدأ من 21-8 وينتهى 18-9، كما يلتزم المشاركون بالمشروع، بضرورة الحضور لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المُمكنة.

وفى نهاية المشروع، يحصل المشاركون على شهادة معتمدة من جامعة الإسكندرية، والكليات المذكورة سابقًا بفترة التدريب، وما تتضمنه من محتوى علمى ليصبح بها لديه الأولوية فى خوض مسيرة عمل ناجح.

تقدم للموسم الثانى 1000 طالب، وتم اختيار بعد مقابلات عدد 160 طالب من الثلاث كليات، بالإضافة إلى 1000 طالب منظمين المشروع، بحضور عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من الكليات الثلاث.