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أشاد بدور مصر فى رعاية المصالحة الفلسطينية..

باسم التميمى لـ اليوم السابع: الإفراج عن ابنتى عهد التميمى الأحد المقبل

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:51 م
باسم التميمى لـ اليوم السابع: الإفراج عن ابنتى عهد التميمى الأحد المقبل عهد التميمى
كتب : أحمد جمعة
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قال والد الطفلة الفلسطينية عهد التميمى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أبلغته أنها ستفرج عن ابنته يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء مدة السجن التى قررتها المحكمة الإسرائيلية.

 

وقال باسم التميمى والد الطفلة عهد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من مدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين، أن إدارة السجن الإسرائيلى أبلغتهم الإفراج عن عهد التميمى بنسبة كبيرة يوم الأحد المقبل، موضحا أن ابنته قضت فى سجون الاحتلال 8 شهور منذ اعتقالها، مؤكدا أنه سيترك لابنته الحرية فى ممارسة العمل السياسى من أجل القضية الفلسطينية.

 

وبسؤاله عن مدى فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلى أى عراقيل لسفر الطفلة عهد التميمى "لا يوجد قرار أو حظر على حركتها فى الداخل لكن بخصوص وضع قيود على سفرها للخارج لا نعرف بعد."

 

وأشاد باسم التميمى بالدور المصرى الرائد والداعم للقضية الفلسطينية وخاصة رعايتها للمصالحة، مؤكدا أهمية الدور المصرى لقيادة المشروع العربى التحررى باعتبار قضية فلسطين القضية المركزية للعرب، مشيرا إلى أن المصالحة الفلسطينية ركن أساسى لتثبيت القضية وتجاوز مؤامرة صفقة القرن.

 

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية قد قضت باعتقال الطفلة عهد التميمى، 8 شهور، بتهمة إعاقة عمل جندى إسرائيلى ومهاجمته، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية فى إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

 

وتعتبر الطفلة عهد التميمى "أيقونة" للمقاومة الفلسطينية ورمز للفتاة الفلسطينية التى تدافع عن أرضها من الاعتداء الإسرائيلى الذى تغول فى مدن الضفة الغربية.

 

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اعتقلت عهد التميمى فى 19 ديسمبر الماضى بعد أن اقتحمت أكثر من 20 دورية إسرائيلية القرية واعتقلتها على خلفية ظهورها فى مقطع فيديو وهى تصفع وتركل جنديين إسرائيليين كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج فى بلدة النبى صالح.


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