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الإثنين، 23 يوليه 2018 07:03 م
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انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات وإخلاء السكان

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:08 م
انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات وإخلاء السكان العقار المنهار
الاسكندرية جاكلين منير
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وقع انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات، حيث انتقلت بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط  لمعاينة سقوط أجزاء من عقار ب 38 شارع المزدلفة من شارع محسن غربال.
 
وتبين انهيار سقف حجرة وبلكونة على توك توك بالشارع دون حدوث إصابات، فى حضور النقيب محمود علاء رئيس وحدة المرافق بالحى، وفايز عطا الله مدير إدارة المبانى والمشروعات وأيمن الحلو وكيل إدارة إشغال الطريق.
 
وقد تلقت غرفة عمليات حي وسط  بلاغا  بسقوط اجزاء من العقار المكون من ارضي ودوريين علويين وتقطن به 7 اسر  دون حدوث إصابات ، وعلي الفور تم ابلاغ شركات المرافق والحماية المدنية  والمهندس النوبتجي الذي قام بإبلاغ إشارة لقسم محرم بك للاخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات.
 
كما قام مهندس المنطقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض العقار على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط.

 


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