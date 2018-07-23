اليوم... محافظ شمال سيناء يسلم 25 سيارة ربع نقل للشباب

شمال سيناء - محمد الحر

يسلم اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، 25 سيارة ربع نقل للشباب الفائز فى القرعة العلنية للدفعة الأولى من السيارات، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الشباب.

وجاءت السيارات، بتمويل مشترك من صندوق تحيا مصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال نصر الله محمد رئيس مدينة بئر العبد، إن المحافظ سيسلم السيارات للشباب، اليوم خلال احتفالية ستقام بالنادى الرياضى، بجانب عقد لقاء مع الشباب بقاعة مركز الإعلام بالمدينة.

وأشار رئيس مدينة بئر العبد، إلى أن حفل تسليم السيارات سيتم بحضور المهندس سليمان العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حسن حمدان أبو درب مدير عام القوى العاملة، صبرى المطرى مدير التأمينات الاجتماعية، وعدد من الشباب وأسرهم.

وأكد المهندس سليمان العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تلك السيارات للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب، مقدمة بتيسيرات من الجهاز وصندوق تحيا مصر لصالح الشباب، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددها 25 سيارة ربع نقل، حمولة 1.5 طنا لكل سيارة.

وأوضح العمارى، أنه تم توفير السيارات بسعر أقل من السوق الخارجى، وبمقدم 25%، مع زيادة فترة سداد الأقساط لمدة 6 سنوات بفائدة بسيطة، وزيادة مدة الإعفاء من الضرائب طوال فترة سداد الأقساط .