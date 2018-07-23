النيابة تطلب حضور سائق مترو المرج للاستماع لأقواله بواقعة انتحار شاب

كتب عامر مصطفى

أمرت نيابة نيابة المرج الجزئية برئاسة المستشار أحمد شديد، رئيس النيابة، بطلب حضور سائق المترو للاستماع إلى أقوله فى قضية الشاب المُنتحر تحت عجلات قطار المترو فى محطة المرج القديمة، لبيان سبب الوفاة تحديدا، وإذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

كانت البداية عندما تلقى المقدم هانى القطان رئيس مباحث المترو، بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو المرج القديمة، اليوم الأحد، حول قيام شاب بإلقاء نفسه امام عجلات المترو.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن الشاب مجهول، ولا يحمل أى أوراق ثبوتية له، وأنه ألقى نفسه فجأة أمام عجلات القطار فور وصوله المحطة، ولم يستطع أحد إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.