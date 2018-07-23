النيابة تطلب التحريات وتقرير اللجنة الهندسية حول انهيار عقار بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول انهيار عقار سكنى من طابقين بمنطقة نزلة السمان، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص أسباب الانهيار وتأثيره على العقارات المجاورة.

كانت غرفة العمليات بحى الهرم تلقت صباح أمس الأحد، إخطارا بانهيار العقار رقم 24 شارع الأميرة فريال من شارع مسجد غالب عبود – ميدان الحنفية بمنطقة نزلة السمان.

بناء على توجيهات اللواء كمال الدالى محافظة الجيزة، واللواء علاء هراس، نائب المحافظ لشؤون الأحياء وانتقل على الفور اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم إلى الموقع، وتبين أن العقار قديم مبنى من الطوب اللبن والطين، ومكون من دور أرضى ودور أول، ولا يوجد به سكان، ومبنى بطريقة الحوائط الحاملة.