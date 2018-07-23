المحكمة التأديبية تخصم 15 يوما من راتب 3 مسئولين فى سوهاج لمخالفة اللوائح

سوهاج محمود مقبول

قررت المحكمة التأديبية بسوهاج، برئاسة المستشار محمد سامى عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، مجازاة مدير الإدارة الهندسية بمجلس ومدينة البلينا، ومهندس التنظيم، وفنى التنظيم، بخصم 15 يوما بقرية برديس 20 يوما، لقيامهم بمخالفة القانون فى معاينة مخابز مقام خارج الحيز العمرانى، وإثبات ذلك بالمخالفة للواقع .

وكانت النيابة الإدارية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، قد أجرت تحقيقات موسعة فى القضية رقم 304 لسنة 2016م، مع "س . ا" مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، و "أ . ل" مهندس التنظيم، و "ف. ج" فنى التنظيم بقرية برديس، وذلك لقيامهم بتدوين بيانات مخالفة للحقيقة والواقع، والمعدة بمعرفتهم بتاريخ 17/1/2016م، بشأن معاينة مخبز لأحد المواطنين بالشيخ سعيد بقرية برديس دائرة المركز، وذلك بتدوينهم أن المبنى مقام قبل صدور القانون 119 لسنة 2008م، فى حين أن المبنى مقام خارج الحيز العمرانى، وبعد العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008م، وبالرغم من تحريرهم محضر آخر بذات التاريخ، واثباتهم به أن المبنى مقام خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للتعليمات .

وتبين من خلال التحقيقات، قيام المتهمين بتدوين بيانات مخالفة للحقيقة والواقع، بمحضر المعاينة المعد بمعرفتهم، بشأن معاينة محضر المواطن "ع.م.م"، وذلك بتدوين أن تاريخ المحضر هو 17/1/2016م بالمخالفة للحقيقة، لكون المحضر تم تحريره فى 29/1/2016 بالمخالفة للتعليمات .

وقررت المحكمة مجازاة "س . ا" مدير الإدارة الهندسية، و "أ.ل" مهندس التنظيم، بخصم 15 يوماً من راتب كلاً منهما، ومجازاة "ف.ج" فني التنظيم، بخصم 20 يوماً من راتبه.