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الإثنين، 23 يوليه 2018 02:56 م
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"المحامين" تحذر المشاركين فى إصدار الكارنيهات المخالفة لشروط القيد بالدقهلية

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:10 م
"المحامين" تحذر المشاركين فى إصدار الكارنيهات المخالفة لشروط القيد بالدقهلية سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
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حذر محمد الصياد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن شمال المنصورة، كل من شارك فى إصدار الكارنيهات المخالفة لشروط القيد بشمال الدقهلية، مضيفا أن إصدار مثل هذه الكارنيهات تعد جريمة قانونية.
 
وأضاف محمد الصياد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن شمال المنصورة فى تصريحات صحفية له، أن تلك الجريمة تعرض أصحابها للعقاب الجنائى والتأديبى.
 
وكان عدد من المحامين قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صور من حفل إصدار أول كارنيهات للمحامين بدون شروط للقيد بالنقابة الفرعية لشمال الدقهلية.

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