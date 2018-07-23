المتهم بخطف طفلة الوراق: ضائقة مالية دفعتنى للجريمة.. والنيابة تحبسه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل متورط فى خطف طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، والاستيلاء على قرطها الذهبى بالوراق، أنه يمر بضائقة مالية، وعاجز عن سداد ديون لبعض الأشخاص، مما دفعه لاتخاذ قرار باستدراج الطفلة والاستيلاء على قرطها الذهبى "الحلق".

وأضاف المتهم أنه استدرج الطفلة أثناء تواجدها بصحبة والدتها أمام محل تجارى، واصطحبها بواسطة توك توك إلى منطقة كفر السليمانية، ثم استولى على قرطها الذهبى، وتركها بالشارع وفر هاربا، ثم توجه إلى محل مجوهرات وباع القرط المسروق.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد تعرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لسرقة قرطها الذهبى على يد مجهول، حيث استدرجها المتهم أثناء لهوها بالشارع، واستولى على قرطها وفر هاربا.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يقيم بالوراق، وبإعداد كمين له تمكن الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.