video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهم بخطف طفلة الوراق: ضائقة مالية دفعتنى للجريمة.. والنيابة تحبسه

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:00 ص
المتهم بخطف طفلة الوراق: ضائقة مالية دفعتنى للجريمة.. والنيابة تحبسه المتهم اثناء استدراج الطفلة
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

اعترف عامل متورط فى خطف طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، والاستيلاء على قرطها الذهبى بالوراق، أنه يمر بضائقة مالية، وعاجز عن سداد ديون لبعض الأشخاص، مما دفعه لاتخاذ قرار باستدراج الطفلة والاستيلاء على قرطها الذهبى "الحلق".

وأضاف المتهم أنه استدرج الطفلة أثناء تواجدها بصحبة والدتها أمام محل تجارى، واصطحبها بواسطة توك توك إلى منطقة كفر السليمانية، ثم استولى على قرطها الذهبى، وتركها بالشارع وفر هاربا، ثم توجه إلى محل مجوهرات وباع القرط المسروق.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد تعرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لسرقة قرطها الذهبى على يد مجهول، حيث استدرجها المتهم أثناء لهوها بالشارع، واستولى على قرطها وفر هاربا.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يقيم بالوراق، وبإعداد كمين له تمكن الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الجيزة يواصل ضبط الخارجين عن القانون فى حملة بأنحاء المحافظة

كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهم بسرقة قرط ذهبى من طفلة بالوراق

ضبط 38 قضية مخدرات وسلاح نارى وتنفيذ 140 حكما فى حملة أمنية بالجيزة

خطف طفلة

سرقة حلق

سرقة قرط ذهبى

الوراق

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث




لا تفوتك
تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة