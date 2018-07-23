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المترو يعلن تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق لارتفاع الحرارة

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:49 م
المترو يعلن تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق لارتفاع الحرارة مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى
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أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول الثانى خارج النفق إلى 60 كم/ س بدلا من 80 كم/ س فى الطبيعى بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو وفق بيان صحفى أنه إصدار تعليمات لسائقى قطارات الخطين الأول والثانى بخفض حركة القطارات خارج النفق

كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا ارتفاعا فى درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وسجلت درجات الحراراة بالقاهرة 38 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

 

 


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