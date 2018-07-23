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الإثنين، 23 يوليه 2018 02:56 م
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الكشف على 850 حالة بقافلة طبية بقرية ميت العطار بمدينة بنها

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:56 م
الكشف على 850 حالة بقافلة طبية بقرية ميت العطار بمدينة بنها قافلة طبية - أرشيفية
القليوبية- أحمد عبد الهادى بكير - نيفين طه
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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن إقامة قافلة طبية تخصصية تابعة لجامعة بنها بقرية ميت العطار بمدينة بنها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها.

شملت القافلة التخصصات الأتية أطفال، أنف وأذن، باطنه وكبد، مسالك بولية، جلدية، نساء وتوليد، قلب، جراحة والعظام واشار المحافظ إلى أن القافلة الطبية قامت بالكشف على 850 فى جميع التخصصات بالمجان، وإلى أهمية تلك القوافل الطبية في دعم الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع.

وفى سياق متصل يتقدم عشماوى بخالص الشكر والتقدير للدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة و الدكتورة إيمان البيطار عميد كلية طب جامعة بنها على دعمهم لإقامة تلك القوافل الطبية لخدمة ابناء القليوبية وذلك فى إطار التواصل الدائم والمستمر بين المحافظة والجامعة.

 

 


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