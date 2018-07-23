القومية للأنفاق تعلن نجاح مرور ماكينة الحفر العملاقة أسفل الخط الثانى للمترو

كتب رضا حبيشى

أعلنت الهيئة القومية للإنفاق مساء اليوم الانتهاء من مرور ماكينة الحفر العملاقة إيمحوتب المنفذة لأعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث أسفل نفق الخط الثانى بالمترو بمحطة العتبة على مسافة 4 أمتار بين النفقين بسلام ونجاح، ودون الحاجة إلى تعطيل جدول تشغيل الخط الثانى أو تدعيم التربة، نظرا لاستخدام أحدث التقنيات فى الرصد والتحكم فى ضغوط ماكينة الحفر على مدار الساعة.

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق، فى بيانها، أنه مرور الماكينة تم تحت إشراف الهيئة واستشارى الهيئة "سيسترا" وتنفيذ اتحاد الشركات الفرنسية "فينسى - بويج" والشركات المصرية "أوراسكوم والمقاولون العرب" وبالتنسيق مع الشركة المصرية لتشغيل المترو .

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث دخلت حيز التنفيذ فى 12/12/2016 وتمتد من العتبة حتى إمبابة وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتمر هذه المرحلة بالعديد من النقاط الصعبة وكان العبور من أسفل نفق الخط الثاني للمترو هو احد هذه النقاط الذى تم بنجاح منقطع النظير وتعتبر هذه سابقة على مستوى العالم فى هذا المجال كما انه جارى حاليا العمل فى تنفيذ ٦ محطات على التوازى وهى (ناصر -ماسبيرو-الزمالك - الكبت كات - مبنى التحويلة - السودان).