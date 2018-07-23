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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:53 م
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القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:08 م
القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والاقسام، من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية.
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.ب.ح" 55 عاما، عاطل، ومقيم دائرة مركز فايد، بحوزته سلاح أبيض"مطواه"، والمتهم "إبراهيم.ع.ط"31 عاما، بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "خالد.م.ع" 19 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "أحمد.م.ع" 27 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "أبوبكر.ع.ال" 25 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "مطواه".
 
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

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