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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:40 م
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القبض على 3 شباب سرقوا فيلا صديقهم فى بورتوفيق بالسويس

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:36 م
القبض على 3 شباب سرقوا فيلا صديقهم فى بورتوفيق بالسويس سرقه - أرشيفية
السويس- سيد نون
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تمكنت الأجهزة الأمنية فى السويس من القبض على ثلاثة شباب بتهمة سرقة فيلا مخصصة لموظفين بهيئة قناة السويس ببور توفيق بحى السويس.

وتلقى اللواء محمد جاد مدير الأمن إخطارًا بواقعة السرقة، فكلف اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث بكشف ملابسات الواقعة سرعة ضبط الجناة، العميد محمود عيد شكل فريق بحث قاده المقدم حازم مشعل رئيس مباحث قسم السويس.

وكشفت التحريات الأمنية وسؤال الجيران والشهود العيان عن أن 3 شباب أدلى بأوصافهم أحد الجيران، كانوا يخرجون من باب الفيلا فى الخامسة فجر الجمعة الماضية، عقب سفر الأسرة بساعات.

وبمناقشة أفراد الأسرة، ومطابقة أقوالهم بشهادة جارهم، توصل رجال المباحث إلى أن وراء واقعة السرقة 3 من أصدقاء الابن الأصغر طالب بالثانوية العامة، إذ أخبر أصدقاءه الثلاثة "ع.م" 16 سنة، و"أ.ا" من جيرانه ببور توفيق، و"م.ح"، عاطل، بأمر سفر الأسرة، فانتهز المتهمون غيابهم وسرقوا منزله بعد أن خطط لذلك المتهم الأخير.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين، الذين اعترفوا تفصيليًا بالواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وأحالهم العميد عيد سعيد مأمور قسم السويس للنيابة للتحقيق.

 

 


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