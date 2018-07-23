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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:54 م
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القبض على مسجلة خطر وابنها قبل ترويجهما 4 كيلو حشيش و3000 قرص مخدر بالبساتين

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:54 م
القبض على مسجلة خطر وابنها قبل ترويجهما 4 كيلو حشيش و3000 قرص مخدر بالبساتين المتهمون عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، القبض على كل من "فاطمة س م" 50 سنة، ربة منزل، مسجلة خطر، مخدرات تحت رقم 18454 فئة "ب" البساتين، والسابق اتهامها فى 7 قضايا أخرهم "مخدرات"، ونجلها "إبراهيم س م" 16 سنة، عاطل، و"بدوى ع ن" 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "ضرب"، و"محمود ع أ" 30 سنة، عاطل، لمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكن الأولى بالمنطقة مكانًا لنشاطهم الإجرامى.

 

ومن خلال الأكمنة تمكن النقيب أحمد مصلح معاون مباحث القسم، من ضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية آلى و65 طلقة من ذات العيار، و3 سلاح نارى "فرد روسى" و42 طلقة خرطوش عيار 12مم، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو، و3000 قرص مخدر، و2 خزينة بندقية آلى، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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