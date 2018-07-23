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الإثنين، 23 يوليه 2018 12:11 م
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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:35 ص
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية حبس - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم"، و150 قرص مخدر فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم هانى منصور رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية، ومعاونيه، بضبط المتهم "احمد.ع.أ" 32 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم" و150 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 
 

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