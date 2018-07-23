القبض على تاجرة طيور جمعت 400 ألف جنيه من المواطنين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط تاجرة طيور، وذلك لقيامها بالنصب على الأهالى فى مبلغ 400 ألف جنيه، بدعوى استثمارها، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد تلقيه بلاغا من "م ص . م .م" 31 عاما ربة منزل ومقيمة – دائرة المركز وأخريات ، بتضررهن من " ح .ع .ا" 35 عاما تاجرة طيور، ومقيمة بذات الناحية لقيامها بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهن على مبالغ مالية { 400 ألف جنيها} بقصد استثمارها فى تجارة الدواجن.

بمواجهة المذكورة اعترفت بارتكابها الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17108 جنح مركز قويسنا، لسنة 2018 م، بالعرض على النيابة قررت طلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وبيان صحة ما تدعيه الشاكية من عدمه مع مراعاة مد الحجز القانونية للمتهمة، ضبط وإحضار المتهم "م .ع . ح" والمقيم دائرة المركز .