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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:54 م
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العثور على جثة ربة منزل مخنوقة داخل شقتها بالهرم

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:57 م
العثور على جثة ربة منزل مخنوقة داخل شقتها بالهرم العثور على جثة سيدة داخل شقتها-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها بالهرم، وكشفت التحريات أن المجنى عليها فارقت الحياة نتيجة تعرضها للخنق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها بمنطقة هضبة الأهرام، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجني عليها وتبين من خلال مناظرتها أنها مخنوقة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث.
 
وحرر العقيد وائل فهيم نائب مأمور قسم شرطة الهرم،  محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

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