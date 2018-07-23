الصحة: حصول الأطفال على تطعيم شلل الأطفال الجديد بسرنجات ذاتية التدمير

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه سيتم حصول الأطفال على التطعيم الجديد "سولك" ضد شلل الأطفال من خلال سرنجات ذاتية التدمير لا يعاد استخدامها مرة أخرى فى إطار خطة الوزارة للحقن الآمن.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" إن تطعيم سولك يرفع من مناعة الأطفال ضد نمط "2" من فيروسات شلل الأطفال.

كانت وزارة الصحة أطلقت أول تطعيم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 أشهر للمواليد الجديدة بالمجان فى مختلف الوحدات ومراكز التطعيمات بالجمهورية.