الصحة: تطعيمات شلل الأطفال الفموية هامة ولا يجب تجاهلها

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حصول الأطفال من سن يوم إلى عام ونصف على طعم شلل الأطفال الفموى من مراكز التطعيمات التابعة للوزارة بشكل دورى.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" إن الطعم الفموى ضرورى للأطفال ولا يمكن الاستغناء عنه لمجرد أن الطفل حصل على جرعة شلل الأطفال عند 4 شهور بالحقن مرة واحدة، وتابع : "التطعيمات الفموية مهمة ولا يجب تجاهلها مطلقا".

وأضاف المصدر أن الوزارة تنشر فرقا وقائية كبيرة للاطمئنان على منح الأسر الأطفال الطعوم بشكل دورى، مناشدا الأمهات بالحرص على الانتظام فى التطعيمات الإجبارية.