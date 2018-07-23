السيطرة على حريق هائل بمنزل بقرية الإخماس فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمنزل بقرية الإخماس، ومالكه يتهم جيرانه بحرقه بسبب خلافات بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية الإخماس - دائرة المركز، وبانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، تم إخماد الحريق الذى نشب بالطابق الثانى المسقوف بالألواح الخشبية لعقار مكون من طابقين على مساحة 80 مترا تقريباً، ملك "ع ا" المقيم بذات الناحية، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات والتلفيات احتراق (سقف حجرة).

وبسؤال زوجة المالك "م ع .ع" 48 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، اتهمت كل من "ع .ص . ع" 35 عاما بدون عمل وشقيقه "ع" 39 عاما بدون عمل، ومقيمان بذات الناحية بارتكاب الواقعة لخلافات بسبب الجيرة .

وبسؤال المشكو فى حقهما أنكرا ما نسب إليهما واتهما كل من: زوجة المالك، وكريمتها " م . ع . ع" 25عاما مؤهل متوسط ، وشقيق مالك الشقة "ا" 40 عاما بدون عمل، ومقيمين بذات الناحية، بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5130 إدارى مركز السادات لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى، بالتحرى حول الواقعة .