الرئيس اليمنى يبعث برقية تهنئة للسيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

إيمان حنا

بعث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، هنأه فيها بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأشاد عبد ربه بالمواقف الأخوية لجمهورية مصر قيادة وحكومة وشعب إلى جانب اليمن فى مختلف المراحل والظروف، لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة ومشاركة مصر فى التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية فى بلادنا.

وثمن الرئيس موقف مصر العروبى بقيادة الرئيس السيسى المساند للشرعية ودعمه لأمن واستقرار ووحدة اليمن ودعمه للحل السلمى المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل والقرار الأممى 2216، الداعم لنهضة واستقرار اليمن.

وأكد الرئيس اليمنى أن مواقف جمهورية مصر إلى جانب الشعب اليمنى ستظل محط فخر واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمنى، مشيراً إلى الادوار الكبيرة التى جسدتها مصر وشعبها إلى جانب اليمن وشعبه من خلال الدعم المصرى للثورة اليمنية منذ الستينيات.

وعبر باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن تهانيه لمصر حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى الثورة.