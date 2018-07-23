الرئيس الإسرائيلى يزور كرواتيا لتعزيز العلاقات الأمنية والتجارية

كتب – محمود محيى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، يزور كرواتيا، مساء اليوم الاثنين، بدعوة من رئيستها بهد تعزيز العلاقات الأمنية والتجارية.

وقالت قناة I24News الإسرائيلية، إن ريفلين يزور خلال جولته فى كرواتيا معسكر الاعتقال فى عهد النازية "ياسنوفتش" الذى عرف باسم "أوشفتس البلقان" الذى أقامه الجيش الألمانى فى ذلك الوقت، وتزعم تل أبيب أنه قد قتل فيه نحو 600 ألف شخص غالبيتهم من اليهود.

وسيقوم الرئيس الإسرائيلى بجولة فى معرض التصدير الدفاعى الإسرائيلى فى كرواتيا وسيلتقى بوزير الدفاع الكرواتى.

ويرافق الرئيس الإسرائيلى فى زيارته وزير الزراعة اورى اريئيل، وزير الاقتصاد ايلى كوهين، وفد من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، ووفد من الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

ويسعى الرئيس الإسرائيلى فى زيارته، وفقا للقناة التلفزيونية الإسرائيلية، تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون الاقتصادى والأمنى ​​والسياحى والثقافى بين البلدين.

وتسعى إسرائيل مؤخرا إلى زيادة التصدير الإسرائيلى إلى الخارج، حيث قام مسئولون إسرائيليون مؤخرا فى زيارة لدول عدة حول العالم.

وقال مسئول إسرائيلى إن "إسرائيل تسعى إلى تحديد الفرص فى الأسواق الناشئة وبناء العلاقات مبكرا"، مشيرا إلى المساعى الإسرائيلية مؤخرا للبحث عن "موطئ قدم فى مجالات عدة بينها البنية التحتية والتكنولوجيا الفائقة والسايبر والجيش والأمن".