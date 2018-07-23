الخميس.. احتفالية "يوم فى حب الإسكندرية" بمناسبة العيد القومى للمحافظة

تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية "يوم فى حب الإسكندرية" الخميس المقبل الساعة العاشرة صباحا بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات، للعام الثالث على التوالى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية.

يأتى ذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية لعروس البحر المتوسط وتعريف الجمهور بأهم معالم وفلكلور المدينة، حيث تلقى الضوء على تراث مدينة الإسكندرية فى 100 عام من خلال العديد من الفقرات الثقافية والتاريخية والفنية وألعاب ترفيهية ورياضية فى بلازا المكتبة.

يحضر الاحتفالية محافظ الاسكندرية واللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد من قناصل بعض الدول، إضافة إلى العديد من الشخصيات القيادية بالإسكندرية.