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الخزانة الأمريكية: الحلفاء يتعاملون مع مقترحاتنا لإسقاط الحواجز التجارية

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:06 ص
الخزانة الأمريكية: الحلفاء يتعاملون مع مقترحاتنا لإسقاط الحواجز التجارية وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين
(رويترز)
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ذكر وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، أن الدول الصناعية السبع الكبرى تأخذ على محمل الجد دعوته لها للتخلى عن الرسوم وغيرها من الحواجز التجارية والدعم.

وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستضغط لتبنى تلك القضايا فى المحادثات المقبلة مع أكبر مسؤول تنفيذى فى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف منوتشين فى ختام اجتماع لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين فى الأرجنتين، أمس الأحد، أن موقف ترامب التجارى لا يتعلق بالحمائية وإنما برغبته فى تجارة حرة وعادلة للولايات المتحدة.

وتابع فى مؤتمر صحفى: "ندعم بشدة فكرة أهمية التجارة للاقتصاد العالمي، لكن شريطة أن تكون وفق شروط عادلة ومتبادلة".

 


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ستيفن منوتشين

الخزانة الأمريكية

الدول الصناعية السبع الكبرى

الحواجز التجارية

امريكا

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