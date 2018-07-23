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الحكومة السورية تدين إجلاء "الخوذ البيضاء" وتصفها بـ"الإجرامية"

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:11 م
الحكومة السورية تدين إجلاء "الخوذ البيضاء" وتصفها بـ"الإجرامية" سوريا
رويترز
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أدانت الحكومة السورية اليوم الاثنين إجلاء مئات من أفراد الدفاع المدنى (الخوذ البيضاء) الذين فروا من البلاد بمساعدة من إسرائيل إلى الأردن ووصفتها بأنها "عملية إجرامية" نفذتها "إسرائيل وأدواتها".

وفر أفراد الخوذ البيضاء وأسرهم من سوريا إلى هضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل قبل أن يصلوا للأردن. وقالت إسرائيل إنها ساعدت فى عملية الإجلاء استجابة لطلب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعماء آخرين. وكانت هناك مخاوف من أن حياة موظفى الإغاثة فى خطر.

واتهمت الحكومة السورية الخوذ البيضاء بأنهم عملاء لأعداء أجانب ويعملون مع مسلحى المعارضة الذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد.

 

 

 


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