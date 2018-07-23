الجيش السورى يدمر أوكارا لإرهابيى داعش فى منطقة وادى اليرموك

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قام سلاح الجو والمدفعية بالجيش السوري، اليوم الإثنين، بتدمير نقاط محصنة ومنصات إطلاق قذائف تابعة لعناصر تنظيم داعش من خلال ضربات مركزة على تحصيناتهم فى منطقة وادى اليرموك جنوب غرب درعا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عدة غارات نفذها سلاح الجو فى الجيش السورى استهدفت تحصينات عناصر تنظيم داعش فى محيط (تل الجموع) وقرية (تسيل) و(جلين) بالتزامن مع رمايات مدفعية دقيقة على أوكارهم فى منطقة حوض اليرموك أقصى جنوب غرب درعا المتاخم لأراضى الجولان المحتل .

وأشارت (سانا) إلى أن وحدات الجيش المتقدمة من اتجاه تل (الجابية) وجنوبه تخوض اشتباكات مع المجموعات الإرهابية التى تحاول الحفاظ على نقاط انتشارها، وإعاقة تقدم وحدات الجيش لتحرير ما تبقى من ريف درعا من الإرهابيين.

وحررت وحدات من الجيش السورى خلال الأيام القليلة الماضية، 21 قرية ومزرعة بعد انهيار التنظيمات الارهابية إثر عمليات للجيش على تجمعاتها وتحصيناتها فى ريفى درعا والقنيطرة بالتوازى مع استمرار تنفيذ اتفاقات التسوية بعد رضوخ المجموعات المسلحة فى العديد من المدن والبلدات والقرى والمدن فى المحافظتين تحت ضغط العملية العسكرية المتواصلة للجيش لإنهاء الوجود الإرهابى فى المنطقة الجنوبية.