"الجسر العربى للملاحة" تحقق زيادة 90% فى الأرباح خلال النصف الأول من 2018

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء يسرى الأخرس نائب المدير العام للجسر العربى للملاحة، أن الإدارة التنفيذية للشركة تمكنت خلال النصف الأول من عام 2018 من زيادة الأرباح بنسبة 90% بالمقارنة بعام 2017، بسبب اتخاذها عدد من الإجراءات مثل تعديل وتوحيد أسعار تذاكر الراكبين بالاتجاهين، وإعادة هيكلة الأسس التي يتم تحديد الأسعار على أساسها وتقديم مجموعة من العروض للأفراد وشركات السياحة وشركات النقل، مثل تذكرة الخليج والتذكرة الشاملة والتذكرة الدائرية، بالإضافة إلى زيادة النشاط الدعائى والتسويقى من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى هذا المجال، وكذلك تعديل وتوحيد أسعار الشحن بالاتجاهين والعمل مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه السائقين وتسهيل تنقل الشاحنات بين الأردن ومصر بالتعاون مع وزارة النقل فى البلدين من خلال اللجنة الفنية المصرية الأردنية.

وأضاف نائب المدير العام للجسر للشركة المملوكة لدول مصر والأردن والعراق، أنه فى إطار خطة الجسر العربي العربى لتوسيع النشاط البحري التجاري خارج اطار خط العقبة - نويبع، تم اعادة تأجير الباخرة عمان للعمل فى مناطق أخرى، مما زاد فى عوائدها المادية بمقدار 20%، منوها أن هذا التأجير سيكون له مردود إيجابى خلال النصف الثانى من 2018، بالإضافة إلى استغلال السيولة النقدية المتوفرة بالشركة من خلال الاستثمار فى السندات والاوعية الإدخارية بالبنوك بمصر والأردن، وتحقيق فوائد بالنصف الأول من عام 2018 بزيادة عن 2017 بنسبة بلغت 200%، كما أن الشركة قامت بتخفيض المصاريف الإدارية بنسبة 5% عن العام السابق.

وأوضح الأخرس، أن شركة الجسر العربي التى تأسست في ثمانينات القرن الماضى تجسد التعاون التنموى المشترك للدول الثلاث والتى يجب المحافظة عليه وتنميته بما فيه صالح البلدان الثلاث.