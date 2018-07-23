التحفظ على 2932لتر بنزين وإحالة 6تجار تموين بالشرقية للنيابة لتلاعبهم بالدعم

الشرقية – إيمان مهنى

قررت مديرية التموين بالشرقية، إحالة 6 تجار تموينيين من مركز مشتول السوق للنيابة لتلاعبهم بالسلع المدعمة، والتحفظ على 2932 لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.

ذكر بيان، أن قطاع تموين وسط الشرقية، برئاسة يسرى كمال، شن حملة تموينية على مراكز ومدن " أبو حماد – القرين – مشتول السوق"، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة، وتم تحرير المحاضر، منها محضر رقم 161 جنح أبو حماد ضد صاحب محطة تموين سيارات توتال لتجميع 2932 لتر بنزين 80، وبدون وجود أذون شحن، وبغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء، ومحضر رقم 171 جنح، ضد تاجر تموينى بمشتول السوق، لتصرفه فى 306 زجاجات زيت خليط، و380 كيلو سكر تموينى معبأ بغرض بيعها في السوق السوداء .

كما تم تحرير، محضر رقم 172 جنح مشتول السوق، ضد تاجر تموينى، لعدم ممارسة النشاط وغلق المحل، ومحضر رقم 173 جنح مشتول السوق، ضد تاجر تموينى، لتصرفه فى 39 كيلو سكر معبأ، و18 زجاجة زيت أروى 1 لتر خليط، ومحضر رقم 174 جنح مشتول السوق، ضد تاجر تموينى لمخالفة التعليمات، وتجاوز الصرف بمبلغ 4446 جنيها، ومحضر رقم 175 جنح مشتول السوق، تاجرة تموينية لتجميعها 231 كيس سكر تموينى، و110 زجاجات زيت أروى تموينى 1 لتر خليط، بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح، ومحضر رقم 176 جنح مشتول السوق، ضد "ا م س" تاجر تموينى لمخالفة التعليمات، وعدم ممارسة النشاط وغلق المحل التموينى.