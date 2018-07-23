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الإثنين، 23 يوليه 2018 06:21 م
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التحالف العربى: القوات اليمنية تواصل تقدمها فى مختلف الجبهات

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:16 م
التحالف العربى: القوات اليمنية تواصل تقدمها فى مختلف الجبهات المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن
أ ش أ
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أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكي، اليوم الاثنين، أن قوات الشرعية تواصل تقدمها فى مختلف الجبهات فى اليمن، مشيرا إلى أن القوات تسيطر على مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال المالكى - خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن تحرير مديرية زبيد فى محافظة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثى بات قريبا، كما أن قوات الشرعية تواصل تقدمها بكافة الجبهات فى تعز.

وأضاف المالكى أن كافة المعابر البحرية والبرية اليمنية تعمل بكامل طاقتها لدخول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن التحالف العربى يواصل منح التصاريح للسفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأوضح المالكى أن هناك جهودا من مركز الملك سلمان لتأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي، موضحا أن الجهود متواصلة لنقل الأطفال من منازلهم إلى المدارس.

 


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