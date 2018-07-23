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غرة ذى الحجة 12 أغسطس..

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:12 م
البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء هلال -أرشيفية
كتب محمود راغب
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وفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر ذو الحجة لعام 1439 هجريا يوم الأحد 12 أغسطس المقبل، وبذلك تكون وقفة عرفات لعام 1439 هجريا يوم الإثنين 20 أغسطس، وأول أيام عيد الأضحى لعام 1439 هجريا يوم الثلاثاء 21 أغسطس.
 
ويولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشر وثمانى وخمسين دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم السبت 29 من ذو القعده لعام 1439 هجريا الموافق 11 أغسطس المقبل "يوم الرؤية".
 
وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدتها معمل أبحاث الشمس، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء مكة المكرمة 12 دقيقة وفى القاهرة لمدة 14 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية".
 
وفى محافظات مصر يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 13 و 14 دقيقة، أما فى العواصم والمدن الإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ 21 دقيقة ، بينما يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس ذلك اليوم فى جاكرتا بأندونيسيا.
 
وطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، تكون صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والجيزة 5:51 ، وبالإسكندرية 5:54، وبطابا 5:37.

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