الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

وكالات الأنباء

قال نادى الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 12 مواطناً من الضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وبين نادى الأسير، فى بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدتى برقة وبيتا فى محافظة نابلس، وهم: أحمد إسماعيل حمايل، وسامر ياسر دغلس، وسعيد محمد حجة، ومصطفى أحمد أبو شبيب، وماهر عطا صلاح.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: جمال الصرعاوي، ومحمد أبو عياش، وراجى عودة، ومن محافظة قلقيلية اعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: إسماعيل نضال أبو الشيخ، ومهدى داود، ومحمد فريج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود دعيس من بلدة نوبا فى محافظة الخليل.