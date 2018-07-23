الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية رفض منح تدابير مؤقتة طلبتها قطر

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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار محكمة العدل الدولية، رفض طلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.

وأوضحت الإمارات - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الإثنين أن "المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التى تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التى طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأى أدلة"، مؤكدة أنه بدلا من هذه المناورات التى لا جدوى منها، ينبغى على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة للدول الأربعة المكافحة للإرهاب، فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة.

وأكدت الإمارات أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطرى، وعلى العكس من الم

زاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون فى الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه فى 11 يونيو 2017.

ودعت الإمارات - بحسب البيان - قطر إلى الانخراط بشكل بنّاء فى الطلبات المقدمة من الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية، مؤكدة فى الوقت ذاته ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بتاريخ 5 يوليو 2018.