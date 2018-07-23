video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 08:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية رفض منح تدابير مؤقتة طلبتها قطر

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:47 م
الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية رفض منح تدابير مؤقتة طلبتها قطر الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات
أ ش أ
إضافة تعليق

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار محكمة العدل الدولية، رفض طلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.

وأوضحت الإمارات - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الإثنين أن "المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التى تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التى طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأى أدلة"، مؤكدة أنه بدلا من هذه المناورات التى لا جدوى منها، ينبغى على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة للدول الأربعة المكافحة للإرهاب، فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكدت الإمارات أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطرى، وعلى العكس من الم

زاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون فى الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه فى 11 يونيو 2017.

ودعت الإمارات - بحسب البيان - قطر إلى الانخراط بشكل بنّاء فى الطلبات المقدمة من الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية، مؤكدة فى الوقت ذاته ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بتاريخ 5 يوليو 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عودة مئات المصريين من العاملين في قطر على متن 7 رحلات لمصر للطيران

الداخلية البحرينية: رصد حسابات وهمية تدار من قطر للوقيعة بين المنامة والرياض

قرقاش: قطر غيرت الخطاب السياسى فى الخليج إلى الأسوأ

صحيفة إسبانية: يخت أمير قطر الجديد قيمته 300 مليون دولار

ضاحى خلفان: قطر تغرد مع الإهاربيين بعد خروجها عن مسار الخليج العربى

الإمارات

قطر

أخبار عربية

محكمة العدل الدولية




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة