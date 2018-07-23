الأموال العامة تضبط 63 متهما فى قضايا اتجار بالنقد الأجنبى وتزوير محررات رسمية

كتبت : دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال أسبوع فى ضبط 63 متهما لارتكابهم 39 جريمة متنوعة.

تم ضبط 8 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبلغ مائة ألف دولار أمريكى وثمانية عشر مليون ومائتى ألف جنيه مصرى، تم ضبط 5 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وفى مجال التسوق الشبكى بمبلغ أحد عشر مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وثلاثون جنية مصري- ومائة وواحد وأربعون ألف دولار أمريكى.

كما تم ضبط 25 متهما لـتزوير محررات رسمية - تقليد عملات وطنية - نصب ، و ضبط 9 متهمين فى قضايا الرشوة - استغلال النفوذ - فساد المحليات ، وتم ضبط 3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم.بإجمالى سبعمائة ألف جنيه مصرى.

كما تم ضبط 4 متهمين لاستيلائهم على مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة ألف وأربعمائة جنيه مصرى من أموال البنوك وعملائهم بدون وجه حق ، وحصر ممتلكات 5 متهمين لغسل أموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته ، حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ مائتان ثلاثة وعشرون مليون جنيه.

وكذا حصر ممتلكات 3 متهمين لاستغلال موقعهم الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قُدرت ثروتهم بمبلغ ثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصرى ، وتم ضبط متهم محكوم عليه غيابياً بالسجن لمده 3 سنوات وغرامة مليون جنيه فى قضية "إتجار بالنقد الأجنبى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق".