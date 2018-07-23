الأمن العام ينجح فى ضبط 1002 قضية مخدرات و1047متهما متلبسين خلال أسبوع

كتبت : دينا الحسيني

نجحت جهود قطاع الأمن العام، وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن فى ضرب أوكار المخدرات، وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها، وكذا استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجين عن القانون مسرحا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى وجهات الوزارة المعنية خلال الفترة من 14/7/2018 حتى 20/7/2018 عن ضبط 1002 قضية اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة بلغ عدد المتهمين فيها 1041 متهما.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 14 حتى 20 يوليو الجارى من ضبط 38 قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 53 متهما.

وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.600 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 5.245 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت101 جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 2.200 كيلو جرام، و112 قرص كبتاجون مخدر و193 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية و4299 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأسفرت جهودها عن ضبط 964 قضية "إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 988 متهما وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 51.775 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (39.336 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 8.839 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 415 جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 13.874 كيلو جرام .

كما تم ضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت 5.364 كيلو جرام، وضبط 57139 قرص مخدر مختلف الأنواع ، وضبط 15 أمبول مخدر، وضبط 23 قطعة سلاح نارى عبارة عن 4 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش، 14 فرد محلى ، 75 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.