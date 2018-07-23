الأمم المتحدة: محتجون ينهبون منظمات إغاثة فى جنوب السودان

أ ف ب

نهب محتجون غاضبون، الاثنين، مجمعات نحو 10 منظمات إنسانية بعدما دخلوها عنوة فى جنوب السودان المضطرب، بحسب ما ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن اثنين من موظفيها جرحا.

وقالت المفوضية، إن "المحتجين دخلوا عنوة مجمع المفوضية العليا ونهبوا مكاتبها ومسكنها"، مضيفة أن السكان المحليين طالبوا بفرص عمل واتهموا المنظمات الإنسانية بتعيين موظفين من خارج ولاية مابان الجنوبية الغربية.

وأضافت أنه تم كذلك مهاجمة ونهب مجمعات 10 منظمات إنسانية أخرى إضافة إلى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين، ودانت المفوضية العليا الهجوم "الذى أصيب فيه اثنان من الموظفين"، فيما قال مسئول المفوضية العليا المكلف شؤون جنوب السودان فنسنت كويسى باركر، "هذا عمل عنف مجنون ومؤسف للغاية تجاه منظمات ‘نسانية".

واستهدف موظفو الاغاثة مرارا خلال الحرب الأهلية الدائرة فى جنوب السودان منذ 4 سنوات، حيث قتل 100 منهم منذ اندلاع القتال فى ديسمبر 2013، بحسب الأمم المتحدة.