video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: محتجون ينهبون منظمات إغاثة فى جنوب السودان

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:09 م
الأمم المتحدة: محتجون ينهبون منظمات إغاثة فى جنوب السودان مسلحون فى جنوب السودان - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

نهب محتجون غاضبون، الاثنين، مجمعات نحو 10 منظمات إنسانية بعدما دخلوها عنوة فى جنوب السودان المضطرب، بحسب ما ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن اثنين من موظفيها جرحا.

وقالت المفوضية، إن "المحتجين دخلوا عنوة مجمع المفوضية العليا ونهبوا مكاتبها ومسكنها"، مضيفة أن السكان المحليين طالبوا بفرص عمل واتهموا المنظمات الإنسانية بتعيين موظفين من خارج ولاية مابان الجنوبية الغربية.

وأضافت أنه تم كذلك مهاجمة ونهب مجمعات 10 منظمات إنسانية أخرى إضافة إلى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين، ودانت المفوضية العليا الهجوم "الذى أصيب فيه اثنان من الموظفين"، فيما قال مسئول المفوضية العليا المكلف شؤون جنوب السودان فنسنت كويسى باركر، "هذا عمل عنف مجنون ومؤسف للغاية تجاه منظمات ‘نسانية".

واستهدف موظفو الاغاثة مرارا خلال الحرب الأهلية الدائرة فى جنوب السودان منذ 4 سنوات، حيث قتل 100 منهم منذ اندلاع القتال فى ديسمبر 2013، بحسب الأمم المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض يشكك فى التزام زعماء جنوب السودان بالانتقال الديمقراطى

الخرطوم تعلن إرجاء التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة فى جنوب السودان

مصر ترحب بجهود الرئيس عمر البشير من أجل التوسط بين الأشقاء فى جنوب السودان

رئيس جنوب السودان: مستعد لقبول اتفاق السلام لإنهاء الحرب الأهلية

اخبار عالمية

جنوب السودان

الامم المتحدة

مفوضية شئون اللاجئين

الحرب بجنوب السودان

اخبار العالم

اخبار جنوب السودان




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة