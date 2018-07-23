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الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:59 ص
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة طقس حار
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على السواحل الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .
 
وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح  شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 40  والصغرى 25 درجة ، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 35 والصغرى 25 درجة.
 
 

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